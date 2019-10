Procédure de destitution: Un Lieutenant-Colonel témoigne contre Trump

La commission du Congrès, a entendu ce mardi, à huis-clos, le lieutenant-colonel Vindman, un témoin direct de l’échange téléphonique entre Trump et le président ukrainien.



Les médias américains qui ont réussi à se procurer une copie de son témoignage, ont affirmé que lieutenant-colonel Vindman, qui siège au Conseil national de sécurité, s’était au fur et à mesure inquiété des agissements de l’administration sur l’Ukraine.



« J’ai alors prévenu mes supérieurs et leur ai fait part de mes inquiétudes », explique-t-il.



Ce dernier ajoute que s’il a accepté de témoigner aujourd’hui, c’est « par sens du devoir », rapporte rfi.fr.