Procédures judiciaires contre des banques de Dakar: Baba Diao dément et précise ! Le Secrétariat du Président du Groupe ITOC, Amadou Sakhir Diouf a réagi suite à un article paru dans la presse selon lequel : “M. Abdoulaye Diao, président de la société ITOC SA, aurait initié des procédures judiciaires, contre pas moins de cinq Banques de la place de Dakar, devant le Tribunal de Commerce et que le magnat du pétrole a perdu sur toute la ligne, puisque les juges l’ont débouté de toutes ses prétentions et qu’il aurait été condamné aux dépens, c’est-à-dire que c’est lui qui doit payer toutes les charges liées à cette procédure qui semble abusive“.



“Article téléguidé…“



“ L’article se garde pourtant de citer la date de l’audience et le nom des juges qui ont rendu la décision, une preuve supplémentaire qui établit la fausseté et le caractère mensonger de cet article téléguidé par des cagoulards de l’ombre “, selon M. Amadou Sakhir Diouf.



Précision…



A cet effet, le Secrétariat du Président a tenu à préciser et à informer l’opinion “ que ces affirmations sont inventées de toutes piècse et que le Président se réserve la possibilité de saisir qui de droit “. Non sans souligner “ qu’à travers ses sociétés et institutions, le Président Diao entretient les meilleures relations avec les Banques établies au Sénégal “.

