Procès : Adji Sarr confirme l’authenticité des audios de MC Niass, mais…

En effet, comme le rapporte la source de SeneNews, Adji Sarr a confirmé l’authenticité des audios de MC Niass. Alors que certains brandissaient de faux audios, Adji Sarr a donc confirmé que c’était bien elle qui parlait sur ses audios.



A noter que sur ces audios-là, Adji Sarr confirmait la thèse du complot d’Etat contre Sonko et disait qu’elle faisait tout qui était en son possible pour faire capoter le « deal » des politiciens du pouvoir et s’en sortir.



Cependant, ce mardi devant le juge, Adji Sarr, après avoir confirmé l’authenticité de ces audios, a précisé qu’elle mentait. Elle affirme qu'elle s’était prêtée au jeu de MC Niass, son guide religieux.