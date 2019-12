Procès Cité Gadaye: La Cour Suprême déclare irrecevable le dossier de Babacar Fall

Le procès en appel qui a opposé le promoteur immobilier, Babacar Fall dit Mbaye au Collectif des Victimes de la Cité Gadaye (Yeumbeul/Nord, Pikine), plusieurs fois renvoyé, s’est finalement tenu, ce jeudi 19 Décembre 2019.

Le verdict est, ainsi, sans appel pour le propriétaire de «Technologie2000» : le juge a déclaré irrecevable son recours. Cela vient de s’ajouter à la longue liste des revers essuyés par le sieur Fall. Le Collectif des Victimes de la Cité Gadaye jubile après cette prise de décision et crie victoire.



Pour ces 253 familles qui ont subi en 2013 la furie des bulldozers de leur bourreau, il est temps que l’Etat leur aide à recouvrer leurs domiciles : «Nous nous félicitons de cette sentence prononcée par les juges de la Cour Suprême. Le droit a été dit et la vérité vient de jaillir. Après un long marathon (18 Décembre 2013-19 Décembre 2019), nous avons remporté ce procès.



Babacar Fall qui a été condamné en première instance pour 2 ans (deux) fermes avec une amende de plus d’un 1 milliard à titre de dommages et intérêts, avait interjeté appel. Pour une 3 ème fois, il a été débouté. Monsieur Mohamed Fall alors Gouverneur de Dakar nous avait signifié qu’une fois le dossier épuisé (gagné par notre Collectif), l’Etat va nous aider à recouvrer nos dus.



C’est maintenant fait. Nous lançons un vibrant appel à l’autorité pour la réappropriation de nos domiciles et le remboursement entier des dommages et intérêts », a lancé un des responsables du Collectif des Victimes.











