Procès Khalifa Sall - Me Baboucar Cissé, avocat de l’Etat: « La libre administration ne signifie pas faire du n’importe quoi » L’avocat de l’Etat dans le cadre du procès du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, Me Baboucar Cissé, a asséné ses vérités quant à la question de la constitution de partie civile de la part de l’Etat du Sénégal dans l’affaire Khalifa Sall, dénoncée depuis le début du procès par les avocats de l’accusé. Selon Me Cissé, « il y a des derniers publics qui sont en jeu et l’Etat du Sénégal estimant qu’il a subi un préjudice, se constitue partie civile, ce qui n’a aucun lien avec la libre administration des collectivités locales ». Il précise que la libre administration ne signifie pas faire du n’importe quoi.



Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|



