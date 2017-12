Procès Khalifa Sall : Mopuistapha Niasse appelle à la sérénité

La coalition Benno Siggil Senegaal dirigée par le Président de l’Assmeblée nationale Moustapja Niasse invite les Sénégalais à plus de sérénité, afin de garantir à la justice de bonnes conditions de travail, a l’occasion du procès du maire de Dakar.



Le procès du maire de Dakar ouvert aujourd’hui et reporté au 3 janvier 2018, cristallise tous les débats. Ainsi, lors de la conférence des leaders de la coalition Benno Siggil Senegaal(Bss), les membres de cette alliance ont invité à plus de sérénité. Dans un communiqué rendu public hier, les camarades de Moustapha Niasse estiment que le travail de la justice devrait bénéficier d’une atmosphère sereine.



‘’La conférence des leaders de Bss lance un appel au pays pour que soit dépassée, le plus rapidement possible, la situation de procès source d’invectives, tout à fait à l’écart de bonnes conditions du travail de la justice ’", a souligné la note. Mieux, les membres de cette coalition sont d’avis que notre pays doit réussir à s’acquitter d’autres taches ‘’comme, d’une part, l’étude des nouvelles ressources, le pétrole et le gaz, pour en faire des moyens de développement et non de discorde attisée de l’extérieur du pays et, d’autre part, le contrôle régulier de la gestion des collectivités locales’’.



La conférence des leaders s’est, en outre, penchée sur la question du dialogue politique. A ce sujet, elle pense que les discussions devraient porter sur les conditions d’améliorer de notre système électoral. A leurs yeux, aucune réflexion ne devrait être écartée sans exactement approfondi. "le consensus devra se réaliser pour chacun des points abordes (…) au bénéfice de la démocratie. Tout devra être discute avec lucidité (…). Qu’il s’agisse du problème des candidatures indépendantes, de ceux du mode de scrutin, la double nationalité, du financement des partis, etc. ", souligne le communique



Les alliés de Macky Sall sont également revenus, au cours de leur conférence, sur la Déclaration de la politique générale du gouvernement de Dionne 2, le 5 décembre dernier. A ce propos, ils n’ont pas manqué de féliciter le Premier ministre et son équipe qui, disent-ils, ont ‘’réussi cet exercice républicain de communication fonde sur les orientations du Président Macky Sall’. Par le ton de sérénité explicative, l’ouverture, la discussion éclairante et la patience qui favorisent le dialogue qu’exige la démocratie, le Premier ministre a offert à la nation au-delà de l’hémicycle, un modèle de cet exercice de haut niveau démocratique",’lit-on dans la note.









