Procès Khalifa Sall – Moussa Taye : « L’Agent Judiciaire de l’Etat et les avocats de la partie civile ont été démasqués »

Lundi 12 Février 2018

Le conseiller politique et porte-parole de Khalifa Sall fait le bilan, à mi-parcours, du procès de l’affaire de la caisse d’avance. Moussa Taye estime qu’ « il est clairement établi qu’il n’y a pas de détournements de deniers publics, ni de blanchiment »



« Les déclarations sur l’honneur de témoins et d’acteurs clefs contribuent à faciliter la compréhension du tribunal par rapport à la nature des choses. Il est maintenant établi que ces fonds sont des fonds politiques, avec un fondement juridique.



L’agent judiciaire de l’Etat et les avocats de la partie civile qui ont toujours nié l’existence de fonds politiques dans la nomenclature budgétaire, ont été démasqués avec la projection du décret 2012 – 673 qui prouve le contraire. A présent, l’opinion est édifiée sur le caractère fallacieux des chefs d’accusation », a déclaré M. Taye.











