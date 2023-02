Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko: Les avocats du Ministre du Tourisme contre tout renvoi du procès

Mame Mbaye Niang et ses avocats sont contre tout renvoi du procès contre Ousmane Sonko, après avoir pris connaissance de la citation à comparaître dument remis au leader de Pastef par le biais de son vigile Lamine Sonko, mandaté en son nom.



Mame Niang, présent " par respect au tribunal, estime qu’Ousmane Sonko n'a pas le courage de venir se défendre et de produire le rapport qui l'incrimine. Alors qu'il a passé tout son temps à l'accuser et, à mentir ".



D’après le procureur, la demande de renvoi n'est pas motivée. Puisqu'Ousmane Sonko a bel et bien sa convocation.