Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang: Pourquoi il faut s’attendre à un 2e renvoi…

La raison ? Selon Les Échos, la composition de la Cour devrait changer. En effet, le président de la Cour d’appel, Amady Diouf, qui avait prononcé le premier renvoi, devrait céder sa place au secrétaire général de la juridiction.

C’est ce schéma qui avait été retenu. Un motif suffisant de renvoi, commente le journal.



Selon des juristes, Amady Diouf ne peut participer aux deux procès de Sonko (affaire Mame Mbaye Niang et Sweet Beauté) en qualité de juge, pour la bonne et simple raison qu’il a connu de ces affaires en tant que magistrat (procureur) dans le cadre des poursuites.



C’est lui qui a envoyé un soit-transmis à la Dic dans l’affaire Mame Mbaye Niang et c’est encore lui qui a enrôlé l’affaire pour le jugement devant le tribunal correctionnel avant qu’il ne soit nommé président de la Cour d’appel de Dakar.

Senenews