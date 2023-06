Procès Ousmane Sonko-le Sénégal qui bascule dans la violence : Y’en a marre charge lourdement Macky et avertit … Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 17:25 | | 0 commentaire(s)| Réagissant à la situation tendue du pays avec son lot de morts et de dégâts, le Mouvement Y’en a marre a fait face à la presse ce dimanche 04 juin 2023. Dans ses propos liminaires, campant le contexte sur un recul démocratique sans précédent, son porte-parole du jour, à charge sur le dos du régime, dessine un projet de troisième mandat sinistre avec ses complots et autres.



La justice manipulée, les arrestations, les droits de marche bafouillés, les journalistes en prison, les coupures de signe de Walf, toute une liste de faits regrettables ont été étalés, avant de se pencher sur les charges contre Ousmane Sonko. le Sénégal bascule dans la violence, ce que le: mouvement Y’en a marre charge lourdement Macky et son régime, puis martèle « Trop, c’est trop ! Il faut que ça s’arrête ! »

