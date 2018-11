Procès Patrick Hô: déballage monstre contre Gadio

C’est la guerre entre des mots entre Cheikh Tidiane et Patrick Hô. Entendu mercredi dernier par les juges dans le cadre du procès pour corruption qui se déroule en ce moment au tribunal de Manhattan, Gadio a chargé son ex-coaccusé. Il a révélé au tribunal que M. Hô et CFEC avaient remis des pots-de-vin au président Idriss Déby pour bénéficier des faveurs au Tchad.



L’argent (2 millions de dollars) était planqué dans ses boites-cadeaux « grosses comme cette télé », a-t-il détaillé. Il n’en fallait pas plus que les avocats de Hô déballent à leur tour.



Selon Libération qui fait écho de cette audience, ils ont assuré au tribunal que Cheikh Tidiane Gadio tente de se donner le bon rôle en faisant croire qu’il a été informé plus tard de cette remise de fonds.



Mieux, ils ajoutent que l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise avait demandé 100. 000 dollars à CFEC pour le forum de Dakar (sur la sécurité en Afrique), pour lequel il était un partenaire avec sa structure, l'institut panafricain de stratégie.



Ils l’accusent aussi d’avoir de la même façon pris de l’argent à Total, à Hertz et à une société de téléphonie cellulaire du Zimbabwe.



Pis encore, les conseils de Hô révèlent Gadio a envoyé à son fils Boubacar qui était à Dubaï, un message dans lequel, il menaçait de ternir la réputation des Chinois (Ndlr, CFEC) si ces derniers ne lui donnent pas de l’argent. « Nous irons au Tchad et détruirons leur réputation et leurs stratégies. Le président nous écoutera », aurait écrit Gadio.



Libération rapporte que lorsque l'avocat de Hô l'a interrogé sur ce message, Gadio a répondu qu'il s'agissait d'une façon d'exprimer sa frustration.



Cependant, au cours de son interrogatoire, il a admis encore avoir reçu 20 000 dollars d’un homme d’affaires dont le nom n’a pas été cité. De même, en 2005, lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, il aurait tout fait pour que le Sénégal rompe ses relations diplomatiques avec Taïwan pour faire plaisir à la Chine.