Procès « Sweet Beauté » : Les aveux de S. Ngom, une autre masseuse…

Répondant à la question du juge, un autre témoin du nom de Seynabou Ngom affirme qu’il y avait différents types de massages dont « intégral, relaxant, tonifiant, body-body, finition ».



Vêtue d’un pantalon jeune et d’un tee-shirt blanc, elle estime ne pas savoir un peu plus sur ce qu’elle entend par finition ». Elle semblait même gênée. Devant la barre. Sur la question de savoir si, lors d’une séance de massage, est-ce que le client se déshabille, elle répond par l'affirmative.



Est-ce que tu as déjà massé Ousmane Sonko ? demanda le juge : « Non. Ça ne m’a pas trouvé là-bas » a t-elle répondu.

