Procès : Toujours chez lui, Ousmane Sonko a décidé de ne pas se rendre au Tribunal !

Il est important de noter que la décision de ne pas se rendre au Tribunal, revient à Ousmane Sonko et à son équipe juridique. Il est possible qu'ils aient pris cette décision pour des raisons stratégiques ou pour des raisons de sécurité.



Il est également important de souligner que la situation politique au Sénégal est tendue depuis les élections présidentielles de 2019 et que les tensions entre le gouvernement et l'opposition sont palpables. La décision de Ousmane Sonko de ne pas se rendre au Tribunal, pourrait être considérée comme un acte de protestation contre le gouvernement actuel.



Il est important que le processus judiciaire se déroule dans le respect des droits de chacun et que toutes les parties impliquées soient traitées équitablement. Nous espérons que la situation sera résolue pacifiquement et que la justice sera rendue de manière équitable et impartiale.