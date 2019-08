Procès d'Omar el-Béchir au Soudan: la défense demande sa libération sous caution

C’est vêtu d’une robe blanche traditionnelle et enfermé dans une cage en métal qu’Omar el-Béchir a comparu pour la deuxième fois. Il ne s’est pas exprimé de toute l’audience.



Le juge a entendu trois témoins, dont deux enquêteurs qui ont perquisitionné la résidence de l’ancien leader, où ont été retrouvées d’importantes sommes d’argent.



Omar el-Béchir comparait pour possession de devises étrangères, corruption et trafic d’influence. Selon un enquêteur, il a d’ailleurs reconnu avoir reçu près de 80 millions d’euros en espèces de l’Arabie saoudite.



Manifestants devant le tribunal



À l’issue de l’audience, la défense a demandé sa libération sous caution. Le juge a indiqué qu’il l’examinerait et a fixé la prochaine audience au 31 août.



À l’extérieur du tribunal, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, certains réclamant que Béchir soit également jugé pour d’autres crimes, dont son rôle dans le conflit au Darfour.



Mais était également présent un petit groupe venu soutenir celui qu’il considère toujours comme le président légitime du pays.

RFI