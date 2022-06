Procès de Déthié Fall et Cie : Echanges de civilités entre les avocats, le procureur et le président du tribunal

« La composition de cette chambre, monsieur le président, n’est pas régulière pour pouvoir juger cette affaire. Nous voyons des conseillers qui n’étaient pas présents à l’audience du mercredi», a souligné Me Ibrahima Diawara. « Nous sommes un peu surpris de voir un conseiller qui n’était pas là, à la séance du mercredi dernier. On a le droit de s’interroger. Où est-ce qu’on nous amène, où est-ce qu’on amène les prévenus ? », s’est questionné Me Khoureychi Ba, de son côté.



La réponse du Procureur ne s’est pas fait attendre. « Je suggère de revenir à l’orthodoxie. S’il y a une composition irrégulière nous y reviendrons », a-t-il dit.



Ainsi, le président du tribunal a pris la parole. « Il y a 84 prévenus. Il fallait pour éviter de prolonger la détention des prévenus, tenir une audience spéciale.», s’est-il justifié. Avant d’être interpellé à nouveau par Me Diawara, le procureur s’en mêle.



« Ce n’est pas à vous de faire la police judiciaire ici », a répondu Me Diawara a l’endroit du procureur qui ne se laisse pas faire.



« Votre façon éhontée d’interpeller les gens est indigne », a répondu le maître des poursuites. Le président a finalement calmé les ardeurs, avant de lever la séance pour faire venir les prévenus.



D’après Dakaractu, 84 détenus seront jugés à l’audience de ce matin, qui a repris son cours à l’instant avec la comparution notamment de Déthié Fall et Mame Diarra Fam, les premiers à être appelés devant la barre de la juridiction. Ils ont été applaudis par l’auditoire qui sera immédiatement mis en garde.



« Aucun signe d’approbation ou de désapprobation n’est permis. Arrêtez vos applaudissements, ce n’est pas permis dans cette salle, sinon on risque de tenir l’audience à huis clos, conformément aux dispositions que confèrent la loi », a soutenu le président du tribunal.