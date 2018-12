Procès de Ngaaka Blindé aujourd’hui

La salle du palais de justice Lat-Dior sera pleine à craquer aujourd’hui. La raison est toute simple, Baba Ndiaye alias Ngaaka Blindé va faire face au juge pénal pour répondre des accusations qui pèsent sur lui.



Le rappeur sera tout heureux certainement de se retrouver en audience correctionnelle, car, n’eut été la reforme sur la détention ou trafic de faux billets, il sera jugé pour crime et se présenterait devant la chambre criminelle.



Rappelons que Ngaaka Blindé a été arrêté, en décembre dernier, avec des faux billets d’un montant de 5 millions de francs. Le dossier a été envoyé instruction et devant le magistrat- instructeur, il a juré sur tous les saints que l’argent devait juste servir pour un clip. Cet argument n’a pas convaincu le juge qui l’a envoyé en procès.











Les Echos

