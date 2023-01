Procès de Sonko en vue/ Abdoulaye Saydou Sow: « La seule chose à dire c’est que les droits des uns et des autres soient respectés » C’est devant la chambre criminelle que Ousmane Sonko sera jugé pour les faits de viol et de menaces de mort. C’est dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à l’ex-masseuse, Adji Sarr. Interpellé sur cette affaire, Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et maire de Kaffrine a indiqué qu’il n’a pas une appréciation particulière.

S’exprimant lors de l’émission Jury du Dimanche sur les ondes de la 90.3 Iradio, il a déclaré : « je considère que Sonko n’a pas affaire avec l’État. Il a affaire avec Adji Sarr. Moi, je ne lis pas les fuites de pv là et autres. Parce que je considère que les pouvoirs sont séparés et que le juge a son autorité.



Durant deux ans, le juge a fait ses enquêtes. Il a estimé qu’il faut aller en procès devant la chambre criminelle. Sonko a toujours dit qu’il est prêt à un procès. La demoiselle a toujours dit qu’elle voulait un procès. Aujourd’hui que le procès est organisé la seule chose que j’ai à dire en tant que citoyen du monde c’est que les droits des uns et des autres soient respectés ».



Le plus important, selon le ministre, c’est que toutes les garanties d’un procès juste soient prises pour que nul n’en ignore. « Tout le reste n’est qu’une bataille politique. À chaque fois qu’il y’a un procès on évoque des choses politiques. On réveille son calendrier politique. Il faut que les gens sachent qu’on est dans un État de droit et que nul n’est au-dessus de la loi. (…) C’est le juge qui prend les décisions. Un procès public édifiera l’opinion. Je considère que c’est la meilleure preuve de clarté »



