Procès de la Caisse d'avance: Khalifa Sall plaide non coupable et dénonce "une cabale pour annihiler ses ambitions politiques"

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Le procès du maire de Dakar et de ses co-prévenus dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, est entré ce lundi dans sa seconde phase. Après le rejet vendredi, des exceptions de nullité et l’annulation de la procédure, l’heure est au débat au fond. Depuis le début du procès, le maire de Dakar a pour la première fois eu l'occasion de dire publiquement ce qu'il en pense du dossier. A la question du président du Tribunal s’il reconnait les faits à lui reprochés, naturellement, la réponse est non. : «Je plaide non coupable », a dit Khalifa Sall, qui dénonce « une cabale de plus orchestrée pour annihiler ses ambitions politiques ».



Face au juge, le principal accusé a soutenu que s’il avait accepté les propositions qu’on lui avait faites de mettre ses aspirations politiques de côté, il n’en serait pas arrivé là aujourd’hui.



L’édile de la capitale sénégalaise a par ailleurs demandé au juge, de relâcher ses co-inculpés, car, cette affaire qu’il qualifie de politique, n’est dirigée que contre sa personne.











Avec Pressafrik

