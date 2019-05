Procès des Thiantacounes : Cheikh Béthio Thioune condamné à 10 ans de travaux forcés Le verdict est tombé ce matin au tribunal de Mbour. Cheikh Béthio Thioune a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés, de même que son chambellan Cheikh Faye. D’autres accusés sont condamnés à 15 ans de travaux forcés, 8 et 5 ans pour les autres. 3 personnes ont été acquittées à l’issue de ce procès.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019

Par ailleurs Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés sont condamnés à payer solidairement, la somme de 100 millions aux familles de Ababacar Diagne et de Bara Sow, par contrainte par corps.



Toutefois, selon des sources judiciaires, Cheikh Béthioune pourrait ne pas rester en prison toutes ces années en raison de son âge et de son état de santé. Nous y reviendrons.

