Procès des Thiantacounes : « Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés seraient passibles de la peine de mort, si...» « Les accusés seraient passibles de la peine de mort, si elle n’était pas supprimée ». C’est, en effet, ce qu’a déclaré Me Badara Ndiaye, avocat de la partie civile, hier, lors des plaidoiries dans le procès de Thiantacounes au tribunal de Mbour, rapporte "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 12:43

L’avocat qui n’a pas mâché ses mots, a ajouté que « Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés, sont de vulgaires criminels, qui ont arraché de manière prématurée, Bara Sow et Ababacar Diagne, à l’affection de leurs familles ».



Selon lui, « la manière dont Bara Sow et Ababacr Diagne ont été tués, défie les frontières de la morale ».

