Procès des thiantacounes : les avocats des familles des victimes réclament 3 milliards à Cheikh Béthio Thioune Les avocats des victimes dans le procès des thiantacounes qui se déroule à Mbour ont demandé le paiement de 3 milliards de francs CFA de dommages et intérêts aux familles de Bara Sow et Ababacar Diagne, tués dans le double meurtre de Médinatoul Salam, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Le pool d’avocats dirigé par Me Khassimou Touré a soutenu dans sa plaidoirie, que les preuves de la culpabilité de Cheikh Thioune sont irréfutables. Ils ont soutenu que c’est Cheikh Béthio Thioune qui a donné un ndiguel aux thiantacouces qui ont tué les deux hommes, parce que disent-ils, Cheikh Béthio Thioune se croyait intouchable. Le réquisitoire du procureur est attendu après la reprise des plaidoiries, à 15 h.

