Procès du Maire de Dakar: Passe d'armes entre le procureur et Khalifa Sall Suite du procès de Khalifa Sall au tribunal de Dakar. Soupçonné de détournements de deniers publics, le maire de Dakar a évoqué à la barre un procès politique et affirmé qu’il n’avait jamais détourné d’argent, mais hérité de fonds politiques. Ce mercredi 7 février au matin, il a été confronté au procureur de la République et les échanges ont été houleux. Compte rendu d'audience.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

L’audience a clairement dérapé ce mercredi matin, obligeant le juge Lamotte à faire taire tout le monde. Interrogé par le procureur Bassirou Guèye sur la caisse d’avance de la ville de Dakar, Khalifa Sall répond que « l’existence des fonds politiques est indéniable ».



« Moi je le nie », réplique le procureur qui poursuit : « Pour l’avenir, on doit croire qui ? ». Khalifa Sall contre-attaque : « Pourquoi n’avez-vous pas instruit à décharge ? Vous ne m’avez pas posé une seule question qui m’aurait permis de m’expliquer ».



« Je ne veux pas répondre à cette question, indique le procureur. Je pose des questions pour que tout soit clair afin que je puisse rentrer chez moi et dormir tranquille ». « Visiblement, c’est que vous avez un problème » rétorque Khalifa Sall.



La réplique cinglante du procureur traverse l’assemblée : « Le problème, c’est celui qui a détourné les fonds ». « Monsieur le procureur, coupe le juge Lamotte, nous devons respecter les règles ». Le procureur reprend : « Je n’ai pas dit que M. Khalifa Sall a détourné, j’en ai terminé avec ses attaques ». « Je ne vous ai pas attaqué », répond Khalifa Sall. Bassirou Guèye conclut : « Vous êtes mon grand-frère, je vous pardonne ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook