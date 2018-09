Procès en appel : Barthélémy Dias devant la barre à 4 jours avant la fin de sa peine

Le Maire de Mermoz-Sacré-Cœur sera devant la barre de la Cour d’appel de Dakar au courant du mois de septembre. Barthélémy Dias a reçu hier, une notification de sa comparution le 26 septembre prochain, devant cette Cour. Alors qu’il devrait recouvrer la liberté le 30 septembre prochain. Ladite ccomparution intervient quatre jours, avant la fin de sa peine.



Selon les Echos qui donnent l’information, cette décision intrigue l’entourage et les avocats du jeune socialiste et proche de Khalifa Sall. Ils s’inquiètent de cet enrôlement et soupçonnent encore un coup de fourré du régime.



Pour rappel Barthélémy Dias avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 30 mars dernier, après une sotie virulente à l’endroit des magistrats. Au sortir de l’audience de Khalifa Sall, il avait tenu des propos jugés outrageants à l’encontre de « certains magistrats ». Jugé le 17 avril passé, il avait écopé dune peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et, à payer 100 000 F Cfa.