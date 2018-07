Procès en appel : Khalifa Sall et Cie fixés sur leur sort le 30 août prochain

La Cour d'appel de Dakar a bouclé ce lundi 30 juillet le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le juge Demba Kandji a fixé son délibéré au 30 août prochain, à la suite du réquisitoire du parquet général qui a demandé la confirmation de la décision rendue en premiere instance contre Khalifa Sall et Cie.



Pour rappel, l'édile de la capitale sénégalaise a été condamné à 5 ans d'emprisonnment ferme et à payer une amende de 5 millions pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics. La même peine a été prononcée à l'encontre de Mbaye Touré et Yaya Bodian.





















Kady FATY, leral.net

