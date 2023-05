Procès en appel d’Ousmane Sonko : Le procureur requiert 2 ans de prison, dont un an ferme

Le procès en appel d’Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang se poursuit au Tribunal de Dakar. Après les plaidoieries des avocats, le procureur de la Cour d’Appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, a demandé la peine de 2 ans de prison dont 1 an ferme contre le leader de Pastef Les Patriotes.



Ainsi, il a été retenu contre Sonko, les délits d’injure, de faux et usage de faux et de diffamation. L’audience a été suspendue et le délibéré est attendu vers 15 heures.



A retenir, le ministre Mame Mbaye Niang a interjeté appel après le premier jugement qui a condamné Sonko à 2 mois de prison, assortis sursis et, à payer 200 millions FCfa de dommages et intérêts.



Amath Thiam

Leral