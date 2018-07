Procès en appel de Khalifa Sall : Fatou Traoré refuse de répondre aux questions de la Cour

La dame Fatou Traoré, secrétaire de direction à la Ville de Dakar a refusé de répondre aux questions de la Cour. Interrogée par le juge Demba Kandji, sur le fonctionnement du Gie Tabbar dont elle est la trésorière, la co-accusée de Khalifa Sall a refusé de piper mot…sans son avocat, Me Doudou Ndoye. Ce dernier s’est retiré du procès en même temps que ses autres confrères de la défense (voir ailleurs).



Secrétaire municipale, Fatou Traoré a été condamnée en première instance à six mois d’emprisonnement ferme pour complicité d’escroquerie.



Une position que son interlocuteur a respectée avant de lui demander de rejoindre sa place. A sa suite, c’est le premier magistrat de ville de Dakar, Khalifa Sall qui a rejoint le prétoire dans le but de faire une déclaration. Mais le juge Demba Kandji lui a suggéré d’attendre demain avant de suspendre l’audience.













Kady Faty Leral