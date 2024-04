Touba : fin des travaux du raccordement du poste Touba 2

Les travaux de la nouvelle ligne à très haute tension ( 225 KV) reliant l’ancien poste électrique (Touba 1) au nouveau poste Touba 2 ont été bouclés dimanche par la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC), a appris l’APS du coordonnateur des travaux, Abdou Khadre Ndiaye.



”Les travaux de raccordement sont terminé peu avant la fin de la journée et se sont déroulés normalement et dans d’excellentes conditions”, s’est-il félicité.



”Nous avons réussi à faire de sorte que la haute tension s’interconnecte à l’autre” , a assuré Abdou Khadre Ndiaye, chef du service chargé de la distribution de l’électricité entre Touba et Diourbel.



Il a souligné que les équipes ont procédé à la maintenance de l’ancien poste haute tension Touba 1 pour garantir la disponibilité de l’électricité lors du Magal de Touba.



Il a réaffirmé que la mise en service finale de la nouvelle ligne de haute tension est prévue vers la fin du mois de juin prochain.



Durant tout le week-end, plusieurs localités de la zone de Touba-Mbacké ont été privées d’électricité, à cause des travaux de raccordement, qui entrent dans le cadre de la finalisation de la construction de la ligne haute tension et du poste de Touba 2 qui est doté d’une capacité de 2×40 MVA.



Le coût du projet “Boucle du Ferlo”, dans le cadre duquel s’inscrit ce raccordement, est estimé à 106 millions d’euros (près de 70 milliards FCFA) et vise au développement du réseau de transport et de distribution d’électricité au nord du Sénégal pour le compte de la Senelec. Le montant de ce contrat va servir à la réalisation de la nouvelle ligne électrique de près de 280 kilomètres devant relier les villes de Touba et Ndioum, dans le département de Podor (nord).



Parmi les objectifs de ce projet figurent également la création de trois postes de transformation, l’extension d’un poste existant, la reprise d’équipements de distribution et l’installation d’équipements d’exploitation et de maintenance.

