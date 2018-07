Procès en appel de Khalifa Sall : La Cour rejette la demande de renvoi, la défense revient à la charge

Le président de la Cour a dit niet à la demande de renvoi du jugement sollicitée par les avocats du député-maire Khalifa Sall. Demba Kandji a souligné qu’il a été régulièrement saisi pour tous les actes d’appel, notamment celui du 2 février sur les exceptions de nullité et du celui du 30 mars sur le fond.



« Tous les actes d’appel sont dans le dossier. La Cour n’entend pas aussi accéder à la demande de renvoi de l’audience du fait de la non-disponibilité de l’arrêt de la CEDEAO. Parce qu’il n’est pas dans le dossier et la Cour peut l’exploiter à tout moment. On peut ouvrir les débats ».



Mais pour la défense qui est revenue à la charge pour réitérer sa requête, il est impératif d’avoir au préalable cette décision de la haute Cour de Justice de la CEDEAO. « Cette décision supranationale a dit que Khalifa Sall et Cie sont en détention arbitraires. Or la détention arbitraire est un crime. Elle a aussi dit que tous les droits de Khalifa Sall ont été violés. Et on ne veut pas dire monsieur le président que vous y avez participé. Nous voulons un délai raisonnable pour l’obtention de cet arrêt », sollicite Me El hadji Amadou Sall.



A suivre.









Kady FATY, leral.net