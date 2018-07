Procès en appel de Khalifa Sall : Les plaidoiries des deux parties civiles attendues demain Le procès en appel du député-maire Khalifa Sall et Cie va terminer plutôt que prévu avec le boycott des conseils de la défense.

Le procès du Maire de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall risque de terminer plus tôt que prévu. Motif, les plaidoiries des avocats de l’Etat et ceux de la Mairie de Dakar sont prévues pour demain vendredi.



Seuls Mbaye Touré, Ibrahima Yatma Diaw et Amadou Moctar Diop ont eu à répondre aujourd’hui, aux questions de la Cour, en l’absence de l’édile de Dakar. Ce dernier, avait annoncé hier, sa volonté de faire une déclaration.















