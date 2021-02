Procès en destitution: Donald Trump acquitté par le Sénat américain

Cinquante-sept sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des deux-tiers nécessaire à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Acquitté, l'ex-président a promis de « continuer à défendre la grandeur de l'Amérique ».



« Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer », a réagi Donald Trump dans un communiqué, se posant une nouvelle fois en victime d'une « chasse aux sorcières ». « Dans les mois à venir, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique », a-t-il ajouté.



Ce deuxième procès en destitution de Donald Trump s'achève donc par un second acquittement. Entamé le 9 février, il aura duré cinq jours, un cas unique dans l'histoire des États-Unis. « Il est temps de boucler cette mascarade politique, a tonné l'un des avocats du 45e président des Etats-Unis, Michael van der Veen. Peu importe le volume absolument terrible d'images des émeutiers que nous puissions voir, et le niveau d'émotion injecté dans ce procès, cela ne change pas le fait que M. Trump est innocent des chefs présentés contre lui. Estimer, en se basant sur les indices que vous avez vus, que M. Trump voulait réellement, et de fait a délibérément susciter une insurrection armée pour renverser le gouvernement américain serait absurde ».



RFI

Source : https://www.exclusif.net/Proces-en-destitution-Don...