Procès en diffamation : Hissène Habré fait condamner Marcel Mendy

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivi en justice par Hissène Habré qui l’accuse de l’avoir diffamé, à travers son livre intitulé ‘’Affaire Habré : Entre ombres, silences et non-dits’, Marcel Mendy a été édifié sur son sort hier, par la Chambre correctionnelle.



D'après SourceA, l’ancien Coordonnateur de la Cellule communication des Chambres africaines extraordinaires (Cae) a été relaxé du délit d’injures. Toutefois, la chambre correctionnelle l’a déclaré coupable de diffamation.



Il écope ainsi d’une peine de trois (3) mois de prison assortis du sursis et d’une amende de 200 000 francs Cfa. Le tribunal ordonne la publication du jugement aux frais du prévenu dans les journaux.



Ce n’est pas tout, car il contraint également Marcel Mendy à verser 10 millions pour dommages et intérêts à la partie civile. Pour la réparation, le plaignant réclamait la somme de 200 millions de francs Cfa à Marcel Mendy et Lamine Guèye de la maison d’édition Sarl les Mamelles d’Afrique.



Le juge n’a cependant pas ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires comme demandé par les avocats de Habré. L’ex-président Tchadien est incarcéré pour le restant de ses jours dans les locaux de la prison du Cap Manuel pour les crimes commis sous son règne au Tchad. Marcel Mendy promet de faire appel de son jugement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos