Procès en diffamation: Le tribunal refuse de suspendre «Le Témoin »

La parution du journal Le Témoin ne sera pas suspendue pour trois mois comme le demandait le ministre des Pêches et de l’Economie maritime qui accusait Mamadou Oumar Ndiaye et Moustapha Boly de diffamation.



Dans sa décision rendue ce jeudi, informe Libération online, le tribunal correctionnel a néanmoins déclaré le directeur de publication du journal Le Témoin et son collaborateur coupables.



Ils ont été condamnés à trois mois avec sursis. Le franc symbolique a été alloué à Alioune Ndoye comme il le demandait. Pour rappel, le ministre avait porté plainte après un article l’accusant d’avoir octroyé 52 licences à des navires chinois. Lors du procès, Me Khoureichi Ba (Le Témoin) et Me Baboucar Cissé (Alioune Ndoye) avaient eu de violents échanges verbaux.