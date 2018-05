Procès pour terrorisme : Imam Alioune Badara Ndao devant la barre demain

Le président de la séance a par la même occasion décliné son calendrier ci-dessous, dans les jours à venir pour la diligence de ce lourd dossier.



Lundi 7 Mai : Il est prévu une confrontation des accusés et audition des témoins



Mardi 8 mai et Mercredi 9 mai : Suspension de l’audience pour permettre au procureur de préparer son réquisitoire



Lundi 14 Mai : Réquisitoire du procureur



Mardi 15 mai et mercredi 16 mai : Suspension de l’audience pour permettre à la défense de préparer ses plaidoiries



Jeudi 17 mai : Ouverture des plaidoiries













Kady FATY Leral