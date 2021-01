Processus de vaccination, surveillance et prévention contre la Covid-19 : Les instructions du chef de l'État au ministre de la santé et de l'action sociale Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’État a présidé ce mercredi le conseil des ministres dans un contexte particulier de crise sanitaire. Les échanges avec le gouvernement se sont déroulés en mode visioconférence. Le président Macky Sall a certes parlé de questions sociales, mais axera sa communication sur la pandémie de Covid-19, particulièrement sur la stratégie de vaccination. Le Président de la République indique ainsi la nécessité "d’accélérer la mise en œuvre urgente de la stratégie nationale de vaccination, dotée d’un budget conséquent".



Poursuivant sa communication, le Président de la République a mis l’accent notamment sur la gravité de la situation épidémique que traverse le Sénégal. À ce propos, il a insisté sur la mobilisation nationale 24h/24 pour sensibiliser les populations sur l’impératif de respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires, de réguler les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés, de réadapter le fonctionnement des établissements de santé (hôpitaux, centres de santé etc.)

Le chef de l'État demandera également au ministre Abdoulaye Diouf Sarr, de déployer avec le Samu National, des dispositifs préventifs et pragmatiques de prise en charge à domicile sans oublier de surveiller une éventuelle mutation du virus et contrôler davantage les entrées au niveau de nos frontières. À ce titre, il se félicite de la certification de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) au programme d’accréditation sanitaire du Conseil International des Aéroports (ACI Monde).



Il invitera le ministre de la Santé à poursuivre la décentralisation effective et rapide dans les régions du Samu National, à renforcer sans délai les moyens logistiques et les ressources humaines et financières de cette structure névralgique.



Terminant son propos, le président de la République a demandé, dans ce contexte général, aux ministres sectoriels de réorganiser avec les acteurs, l’adaptation temporaire des activités économiques et sociales durant ce mois de janvier 2021...

