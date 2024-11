Processus électoral : Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Gabon veut s?inspirer du modèle sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du Gabon, Hermann Immongault, est au Sénégal, dans le cadre d’une visite de travail de deux jours pour échanger avec son homologue sénégalais sur les questions liées aux élections. Les législatives anticipées du 17 novembre sont une occasion pour les Gabonais de s’inspirer du modèle sénégalais concernant le fonctionnement des élections, du début jusqu’à la proclamation des résultats.

« L’objet de cette visite est de nous inspirer de l’école sénégalaise en matière de vie démocratique et de la gestion des élections. Le 16 novembre, au Gabon, nous avions organisé le 3e référendum de notre histoire. Nous sommes venus au Sénégal pour voir comment le Sénégal fonctionne sur la question de la gestion des élections, la liste électorale, les acteurs impliqués, les résultats, la participation des observateurs électoraux», a déclaré M. Immongault devant son collègue le général Jean-Baptiste Tine. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du Gabon s'est réjoui de cette séance de travail qui va durer deux jours. «La science nous a permis de retenir ce qui est mieux adopté à notre pays. Nous avons une similitude dans la gestion de certaines situations. Nous partons d’ici satisfait de ce ce nous avons pu retenir». Hermann Immongault souhaite accueillir une délégation du ministère de l’Intérieur sénégalais à Libreville. « Nous voulons une délégation sénégalaise à Libreville pour mieux parfaire notre connaissance du modèle sénégalais. On se réjouit de la volonté de nos deux chefs d’État de renforcer l’axe Libreville-Dakar dans tous les aspects politique, sécuritaire, économique et maintenant électoral», a-t-il conclu.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a partagé son expérience des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Il est revenu sur le processus électoral, en passant par le dialogue entre acteurs politiques, la société civile et la Cena. Le ministre Tine n’a pas manqué de revenir sur la logistique, les dispositions qui ont été prises par l’État pour un bon déroulement des élections. Au niveau des bureaux de vote, un dépouillement qui s’est fait très rapidement, ce qui fait que les résultats provisoires ont commencé à sortir en fin de soirée, des résultats clairs, transparents et sans aucune contestation. Toutefois, M. Tine compte honorer l'invitation d’aller à Libreville.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77319-processus-lect...

