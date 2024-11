Prochain Market Days : Des membres de l’Africa investment Forum à la rencontre d’investisseurs égyptiens

L’Africa Investment Forum, renseigne un communiqué de presse, une initiative du Groupe de la Banque africaine de développement et de huit autres partenaires fondateurs, est une plateforme qui fait progresser les projets vers la bancabilité,

lève des capitaux et accélère les transactions jusqu’à leur clôture financière, dans le but de combler les déficits d’investissement du continent.



Organisée conjointement par la Banque africaine de développement et Afreximbank, la tournée de présentation a offert aux représentants des autorités gouvernementales égyptiennes, des banques commerciales locales, des banques d’investissement, des autorités des zones économiques et des fonds de capital-investissement un avant-goût des Market Days, l’événement phare de l’Africa Investment Forum.



Dans son allocution d’ouverture, la représentante spéciale du président de la Banque africaine de développement auprès de

l’Africa Investment Forum, Mme Yacine Fal, a souligné l’importance de la plateforme pour attirer les capitaux mondiaux vers le continent.



Avec un portefeuille d’une valeur supérieure à 243 milliards de dollars, elle s’est imposée comme une plateforme de financement de classe mondiale, a-t-elle déclaré.

Zitto Alfayo, responsable de la préparation des projets à Afreximbank, s’est exprimé au nom de Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank pour le commerce intra-africain et le développement des exportations. Il a souligné que l’Africa Investment Forum a mobilisé efficacement d’importants engagements d’investissement à travers le continent en tirant parti des forces collectives de ses partenaires. Afreximbank, en collaboration avec les autres partenaires fondateurs, s’engage à soutenir le développement et la mise en œuvre de projets transformateurs le long des corridors commerciaux du continent pour

faire progresser les objectifs de l’Accord de libre-échange continental africain.



Cedric Mbeng, responsable des investissements du secteur privé à la Banque africaine de développement, a présenté un aperçu de l’Africa Investment Forum ainsi que des informations approfondies sur les prochains Market Days, où plus de 40 transactions d’une valeur supérieure à 50 milliards de dollars et représentant plus de 22 pays sont entrées dans la réserve de projets de l’Aif 2024.



Un représentant de Ciaf Leasing, une société d’aviation basée en Égypte qui a pris part aux Market Days 2019, a décrit une expérience réussie qui a permis d’obtenir un financement par emprunt de 45 millions de dollars en participant à une session de « boardroom » cette année-là. L’entreprise a atteint la clôture financière en 2023. Les sessions en boardroom des Market Days rationalisent le processus d’investissement en mettant en relation des projets bancables avec des capitaux provenant de banques commerciales, d’investisseurs institutionnels et d’autres sources de financement afin de permettre des négociations directes et la conclusion d’accords.



L’Africa Investment Forum réduit les coûts d’intermédiation et de transaction, améliore la qualité et le volume des projets bancables, et réduit la perception du risque lié à l’investissement dans les entreprises africaines, a déclaré M. Samuel Moguya, conseiller de Solomon Quaynor, le vice-président de la Banque africaine de développement chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation.



L’Africa Investment Forum est une initiative de la Banque africaine de développement et de huit autres partenaires fondateurs : Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa50, la Banque de développement de l’Afrique australe (Dbsa), la Banque européenne d’investissement (Bei), la Banque islamique de développement (Bid), la Banque de commerce et de développement, et la Banque arabe de développement économique en Afrique (Badea).



Un groupe d'investisseurs africains s'est réuni au siège de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) au Caire, en Égypte, le 14 novembre 2024, pour mobiliser les investisseurs locaux et les chefs d'entreprise en prévision des Market Days de l'Africa Investment Forum, qui se tiennent du 4 au 6 décembre à Rabat, au Maroc.

