Prochain Président de l’Union africaine : Les grands défis de Macky Sall.

La conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine est l’organe suprême de prise de décision et de définition de la politique de l’UA. Elle est composée de chefs d’État et de gouvernement de tous les États membres qui sont au nombre de 55. Il revient à cet organe d’élire le président et le vice-président de la Commission de l’Union africaine, nomme les commissaires de la commission, accepte l’adhésion de nouveaux membres.

En outre, la conférence des chefs d’État et de gouvernement a le pouvoir de créer tout comité, groupe de travail ou commission qu’elle juge nécessaire. Il est évident que la tâche s’annonce difficile pour le président Sall d’autant qu’il devra aussi s’occuper de la gestion du Sénégal. Nombre de ses collaborateurs qui ont pris la parole après l’annonce du retour du poste de Premier ministre, supprimé en 2019, le relient en partie à cet « agenda international surbooké ». C’est le cas de le dire. D’énormes chantiers attendent le président sénégalais.



Née sur les cendres de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 2002 à Durban, l’Union africaine (UA) « s' inscrit dans la vision d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».

Selon l’acte constitutif de l’organisation, ses objectifs consistent à réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays et entre les peuples d’Afrique. Elle doit aussi défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses États membres. L’une des raisons d’être de l’Union africaine est également d’accélérer l’intégration politique et socioéconomique du continent. Dans cette dynamique, un cadre a été mis au point en 2013 pour « s’assurer de la réalisation de la vision panafricaine d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique ».



Une Afrique pacifique et pacifiée ?



L’un des succès de l’Union africaine comme l’affirme l’European Center for development Policy Management (ECDPM) le développement de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). Le Think Thank ajoute que « l’APSA a pu être mobilisée de manière efficace pour réagir à des transferts non-constitutionnels de pouvoir politique, pour prévenir des conflits et déployer ou se joindre à des opérations de la paix », soulignant que « depuis 2000, plus de 50 opérations de maintien de la paix ont été mises en œuvre dans 18 pays africains ».

Mais la dernière téléconférence du Bureau de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue le 24 juin, sous la houlette du président en exercice de l’UA, Félix Tshisekedi, a « fait remarquer que la paix et la sécurité ont été fragilisées davantage en Afrique au cours du premier semestre de l’année 2021 ».



L'insécurité au Sahel et en Afrique centrale

Par ce constat, le Bureau de la Conférence veut attirer l’attention de ses membres sur les récents évènements au Tchad, avec la mort du président Déby au front mais aussi sur le coup d’État au Mali, le deuxième en moins d’une année. Ces crises socio-politiques viennent s’ajouter à une ribambelle d’insurrections en Afrique, précisément au Sahel et en Afrique centrale.

Dans les pays du Sahel central, des groupes djihadistes liés à Al Qaïda et à l’État Islamique poursuivent leurs attaques contre les armées et les populations civiles. En Afrique australe, c’est la branche locale de l’État Islamique qui sème la terreur.

Les membres du bureau ont noté que « la région du Sahel a besoin d’une attention particulière compte tenu des activités terroristes… » Cependant, que fait réellement l’UA pour aider les pays de cette région à faire face à ce « fléau » ?

Selon Mouhamadou Lamine Bara Lô, chercheur en science politique, « la posture de l’UA face aux menaces sécuritaires est de plus en plus questionnée par les opinions publiques africaines. »

« Face aux différents conflits et crises, l’institution semble s’inscrire dans une posture peu proactive et se contente de seconds rôles alors que l’une des ruptures majeures du passage de l’OUA à l’UA devait porter sur la prise en charge des questions de sécurité et défense », regrette M. Lô pour qui, « la question du terrorisme au Sahel et les groupes insurrectionnels et terroristes des grands lacs nécessitent une plus grande implication de l’organisation continentale. »



Au moment où la France réorganise sa présence au Sahel, l’UA devrait s’affirmer davantage en faveur d’une solution africaine.



« Il en est de même des tensions politiques à risques comme le cas Maroc-Algérie, avec l’UMA (Union du Maghreb arabe) qui est pratiquement inactive, ou les transitions au Soudan, au Tchad, en Guinée et au Mali », poursuit le chercheur. Le guerre du Tigré en passe d’embraser toute l’Ethiopie est aussi source d’inquiétude.

Sur le cas tchadien, l’Union africaine a été accusée par l’opinion continentale de « bénir un changement anti-constitutionnel ». À la mort de son père au front contre les rebelles du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), Mahamat Idriss Déby a été porté à la tête d’un conseil militaire de transition et désigné chef de l’État en violation flagrante des dispositions de la Constitution selon lesquelles, le président de l’Assemblée nationale assure l’intérim en cas de vacance du pouvoir.

La passivité de l’institution panafricaine et de la communauté internationale, en général sur le cas tchadien semble avoir encouragé des officiers ouest-africains à passer outre les urnes pou...