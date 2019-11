Prodac : une affaire d’emplois fictifs révélée Le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) est encore mis à l’index. L’AS révèle, en effet, qu’une affaire d’emplois fictifs éclabousse encore ce programme.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

Le journal indique, en effet, que le nouveau ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a, en effet, révélé, lors de son passage à l’Assemblée nationale, que des audits sont en train d’être menés en interne pour corriger les irrégularités liées à des contrats fictifs et au non respect des obligations contractuelles.

L'Inspection générale des Finances (Igf) avait épinglé l'ancien ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang, et les deux premiers coordonnateurs du Prodac (Jean Pierre Senghor et Mamina Daffé), dans l’affaire dite des 29 milliards portant sur de prétendues surfacturations impliquant l'entreprise israélienne Green 2000.



