Production céréalière: Une baisse de 3% notée

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021

Pour la campagne 2021-2022, les résultats prévisionnels sont estimés à 3 535 753 tonnes pour la production céréalière, soit une baisse de 3 % par rapport à 2020/2021 et une hausse de 27% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.



Ces données ont été fournies par la mission conjointe du CILSS, de la FAO, du PAM et de FEWSNET.



La plus forte baisse est notée dans la production de mil. Elle est de 1 039 860 tonnes, soit une baisse de 9% par rapport à la campagne 2020/2021. Avec une production de 352 474 tonnes, le sorgho enregistre également une baisse de 7%. Le fonio est moins impacté avec une production de 6178 tonnes, soit une baisse de 1%. Le Maïs a également connu une légère baisse de production avec 754 621 tonnes, soit un fléchissement de 1%. Produit phare de l’Agriculture sénégalaise, l’arachide a chuté de 7% avec une production de 1 677 804 tonnes, la production de niébé a également connu une baisse de 6% soit 239 194 tonnes.

