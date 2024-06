Production de farine : Les industriels reprennent service après médiation du Cnp

«Les meuniers industriels du Sénégal ont toujours été soucieux de l’amélioration du pouvoir d’achat des sénégalais et de leur accès aux denrées de première nécessité. C’est en cela qu’ils ont toujours apporté leur concours à la régulation des prix de denrées de première nécessité. Ainsi, suite à la médiation du président Baïdy Agne du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp) et du président Ousmane Mbaye du Syndicat professionnel des industries du Sénégal (Spis), l’Amis a invité les entreprises concernées à reprendre leurs activités de production », lit-on dans le communiqué.



L’Amis dit avoir bon espoir que cette médiation permette la prise en charge des préoccupations de l’État et des meuniers industriels.



Adou Faye

