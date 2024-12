Produit intérieur brut du G20 : Poursuite de la croissance à un rythme stable au 3e trimestre 2024

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|





Au T3 2024, la croissance du PIB est restée stable pour l’ensemble de la zone du G20, mais la situation a varié d’un pays à l’autre. L’Indonésie, l’Inde et les États-Unis ont enregistré une croissance stable (respectivement 1.2 %, 1.1 % et 0.7 %), tandis que la croissance a nettement accéléré au Mexique (de 0.4 % à 1.1 %) et en Chine



La croissance a rebondi en Allemagne (de -0.3 % à 0.1 %) et en Corée (de -0.2 % à 0.1 %).



En revanche, explique la même source, les autres pays du G20 ont enregistré une croissance plus lente au T3 qu’au T2. La croissance a fortement ralenti au Brésil et en Arabie Saoudite (de 1.4 % à 0.9 % dans les deux pays) ainsi qu’au Royaume-Uni (de 0.5 % à 0.1 %). Elle a également légèrement ralenti au Canada et au Japon (à 0.3 % dans les deux pays) et en Italie (à 0.0 %).



Le Pib a continué de se contracter en Türkiye (-0.2 %) et la croissance est devenue négative en Afrique du Sud (-0.3 %).



Comparé au même trimestre de l’année précédente, le Pib de la zone du G20 a progressé de 2,8 % au T3 2024, en légère baisse par rapport à 3,0 % au trimestre précédent. Parmi les économies du G20, l’Inde a enregistré le taux de croissance en glissement annuel le plus élevé (5.8 %) au T3, suivie de l’Indonésie (5.0 %). L’Allemagne a enregistré la plus forte baisse (‑0.3 %).



Adou FAYE Selon un communiqué de presse, les taux de croissance trimestriels du Pib de la zone du G20 sont restés globalement stables depuis le deuxième trimestre 2023.Au T3 2024, la croissance du PIB est restée stable pour l’ensemble de la zone du G20, mais la situation a varié d’un pays à l’autre. L’Indonésie, l’Inde et les États-Unis ont enregistré une croissance stable (respectivement 1.2 %, 1.1 % et 0.7 %), tandis que la croissance a nettement accéléré au Mexique (de 0.4 % à 1.1 %) et en Chine (de 0.5 % à 0.9 %) et, dans une moindre mesure, en France et en Australie (de 0.2 % dans les deux pays à respectivement 0.4 % et 0.3 %).La croissance a rebondi en Allemagne (de -0.3 % à 0.1 %) et en Corée (de -0.2 % à 0.1 %).En revanche, explique la même source, les autres pays du G20 ont enregistré une croissance plus lente au T3 qu’au T2. La croissance a fortement ralenti au Brésil et en Arabie Saoudite (de 1.4 % à 0.9 % dans les deux pays) ainsi qu’au Royaume-Uni (de 0.5 % à 0.1 %). Elle a également légèrement ralenti au Canada et au Japon (à 0.3 % dans les deux pays) et en Italie (à 0.0 %).Le Pib a continué de se contracter en Türkiye (-0.2 %) et la croissance est devenue négative en Afrique du Sud (-0.3 %).Comparé au même trimestre de l’année précédente, le Pib de la zone du G20 a progressé de 2,8 % au T3 2024, en légère baisse par rapport à 3,0 % au trimestre précédent. Parmi les économies du G20, l’Inde a enregistré le taux de croissance en glissement annuel le plus élevé (5.8 %) au T3, suivie de l’Indonésie (5.0 %). L’Allemagne a enregistré la plus forte baisse (‑0.3 %).





Source : Le produit intérieur brut (Pib) de la zone du G20 a augmenté de 0.7 % au troisième trimestre 2024, en légère hausse par rapport au taux de croissance de 0.6 % enregistré au trimestre précédent, selon des estimations provisoires.Source : https://www.lejecos.com/Produit-interieur-brut-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook