Produits aphrodisiaques - Les femmes cherchent le nirvana plus que les hommes Qui a dit que les produits aphrodisiaques sont l'affaire des hommes? Selon Rewmi, dans un dossier, les femmes constituent la première clientèle et raffolent de ces produits "censés" les amener au nivarna ou au 7ème ciel, c'est selon.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

Pour Rewmi, les produits les plus prisés par les femmes sont les "resserre-vagin", safran, caviar, gingembre. Sans oublier les nouveaux cocktails qui sont en vogue avec du mélange de yamba et autres produits toxiques.



Le dossier montre que des femmes peuvent utiliser jusqu'à la moitié de leurs salaires pour satisfaire leur fantasme sexuel.



Pour les garçons, au-delà des "piti cola et autres gingembre, certains se font des excès avec l'élargissement de leur pénis avec des cocktails détonants.



