Produits aphrodisiaques : Performance et plaisir sexuels, au prix de la santé et au risque de la vie !

«J’achète ce panier pour ma sœur qui se marie ce samedi. Il y a tout dans ce panier : des parfums de chambres et de corps, des tenues de nuit (nuisettes), du ‘’Cristal de menthe’’ (nom d’un aphrodisiaque plus utilisé par des femmes)…Tout pour qu’elle puisse être à la hauteur. Une bonne femme doit savoir satisfaire son mari et ça, sur tous les plans

Je me ravitaille pour envoyer mon partenaire au 7e ciel et le faire pleurer de plaisir. Pour cela, j’utilise le gel resserre vaginale, car ça fait plaisir à mon homme. Je prends aussi les huiles de massage, des essences de séduction et tant d’autres. Pour lui, je prends la boule magique que je vais lui administrer secrètement, dans son thé. A ces produits, j’ajoute les ingrédients naturels comme le gingembre, le citron, le clou de girofle, le moringa et des astuces de grand-mère qui vont faire de bons aphrodisiaques pour mon plaisir et celui de mon mari. En plus, avec ça, tu es tout le temps douce. On est obligée de le faire, sinon ton mari cherchera ailleurs. Et tu n’en voudras qu’à toi-même, ‘’nga wayadi nak’’

Je suis venu acheter des produits aphrodisiaques pour satisfaire Madame. Elle a l’habitude d’utiliser des astuces à elle pour me satisfaire. Aujourd’hui, c’est son anniversaire, donc je vais prendre ma revanche. Je veux qu’elle n’oublie jamais ce jour. Comme je ne connais absolument rien à ces choses-là, j’en ai parlé à un ami qui m’a conseillé M. L., une laobé qui est réputée pour ses conseils et ses bons produits

Comme jiguen, goor tamit dafa wara jongué (comme la femme, l’homme aussi doit avoir des astuces pour satisfaire sa femme). Les hommes sénégalais pensent que c’est à la femme de trouver des astuces pour les satisfaire, alors que non. Le bonheur est conjugal et on parle de couple. Maintenant, les hommes s’invitent au jeu de la séduction (rire !). Comme c’est l’anniversaire de sa femme, je lui propose du miel qu’il va boire mélangé avec du café où du jus de fruits qui favorise une érection permanente ; le gel pour augmenter la taille… Vous savez que nous femmes détestons l’éjaculation précoce. Cette huile de massage… est pour la femme qu’il massera avec le vibrateur. Je lui propose aussi des «bine-bine» (perles de séduction) de dernière génération et des pagnes modernes à la sénégalaise. La femme adore qu’on l’a surprenne

Sooko deful sa morom defko» (Soit tu le fais, soit une autre le fait à ta place). Avant de terminer par lancer ceci : «il ne faut quand-même pas en abuser, car tout excès est nuisible

Ça fait un moment que je m’active dans la vente de ses produits et ‘’macha-Allah’’ (Dieu merci), ça marche bien, ma boutique ne désemplit pas. Je pars chercher mes produits aux fins fonds du monde pour satisfaire mes clients. J’ai des retours que je poste sur ma page Facebook et Instagram, pour attirer d’autres clients. Vous pouvez y jeter un coup d’œil

Bonjour madame ! Tay mom damalay décoré. J’ai préparé son thé hier, j’en ai profité pour mettre le miel. Il est allé se promener et à son retour, on était dans le lit, en train de discuter de tout et de rien ; mais je sentais que ça montait. D’un coup, il m’a dit va éteindre toutes les lumières… Ouf ! Tu sentais que le mec était excité comme jamais…