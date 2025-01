Produits de base : La FNBM dénonce une hausse alarmante des prix

La Fédération Nationale des Boutiques pour la Modernisation (FNBM) interpelle l’État sur la hausse préoccupante des prix des produits de base, notamment le sucre et l’huile. Dans un contexte économique déjà difficile, la fédération souligne que ces augmentations mettent en péril le pouvoir d’achat des citoyens et la survie des petites boutiques.



Actuellement, le sac de sucre est vendu à 29 500 FCFA, avec une projection inquiétante de 31 000 FCFA si des mesures ne sont pas prises. Pour l’huile, les prix varient entre 21 500 et 22 000 FCFA, dépassant souvent les plafonds fixés. La FNBM regrette que l’État, qui s’empresse généralement de communiquer sur les baisses de prix, reste silencieux face à ces augmentations significatives.



La fédération exhorte le ministre du Commerce à convoquer une concertation urgente avec les acteurs économiques pour élaborer des stratégies durables. Elle appelle également à des mesures préventives pour éviter la répétition de telles hausses, particulièrement en période de Ramadan, où la demande pour ces produits augmente considérablement.



Dans son communiqué, la FNBM insiste sur la nécessité d’une communication transparente de la part de l’État pour rassurer la population et restaurer la confiance entre les parties prenantes. Elle rappelle enfin que le rôle de l’État est d’assurer la stabilité dans des situations critiques comme celle-ci.