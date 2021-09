Produits importés : L’Ansd note une hausse de 2,4% en juillet 2021

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, cette évolution résulte du rebond des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à +1,6 point de pourcentage, des « matériel de transport » (+1,2) et des « métaux communs et ouvrages» (+0,4). Cependant, explique l’Ansd, cette progression des prix des produits importés est atténuée par le repli des prix des « machines et appareils » et des « produits des industries chimiques ». Par rapport au mois de juillet 2020, les produits importés se sont renchéris de 9,2%. Toutefois, ils ont chuté de 5,5% sur les sept premiers mois de 2021, relativement à la même période de 2020.



Les prix des produits sous-jacents à l’importation se sont relevés de 1,9% et ceux des produits volatils de 4,3%. Par rapport à juillet 2020, les prix des produits sous-jacents ont progressé de 14,4% alors que ceux des produits volatils se sont repliés de 5,6%. Sur les sept premiers mois de 2021, ils ont régressé, respectivement, de 2,8% et de 11,5%, comparés à ceux de la même période de 2020.



Adou Faye





Source : Les prix des produits à l'importation ont augmenté de 2,4% en juillet 2021, comparés au mois précédent.

