Produits impropres à la consommation : 16 tonnes incinérés par Service régional du Commerce Le Service régional du Commerce, a procédé à l'incinération de 16 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur estimée à près de 19 millions de Francs Cfa.

Les produits incinérés sont issus de saisies opérées par le Service régional du Commerce de Louga. Ils sont constitues de produits alimentaires, d’aliments de bétails, de produits cosmétiques, de quincaillerie, et de sachets plastiques entre autres, a-t-on appris du chef de service, Mady Danfakha.



‘’Nous venons d'incinérer une énorme quantité de produits impropres a la consommation, des produits périmés, d'origine frauduleuses, de médicaments de contre bande etc.", a explique le responsable régional du Commerce.



Il rappelle que ces produits ont été saisis lors de différentes opérations de contrôle effectuées par le service du Commerce de Louga sur une période d'un an dans les marches hebdomadaires, boutiques, quincailleries ou véhicules. "Il était important d'organiser une telle cérémonie pour maintenir le travail du Service du Commerce en collaboration avec d'autres services de contrôle de la région. Nous avons saisi l'occasion pour sensibiliser les consommateurs sur l'importance d'être plus vigilant’’, fait savoir Danfakha.



Il a dans le même temps souligne la nécessite pour les populations de donner l'alerte ou de dénoncer les vendeurs de produits impropres a la consommation. De son cote, le gouverneur de la région de Louga a appelé une mutualisation des forces au niveau régional pour mettre en place un système pouvant permettre de lutter plus efficacement contre la vente de produits impropres à la consommation.



« Notre région est ouverte aux autres parties du pays. Il nous faudra réglementer le commerce au niveau local, sensibiliser aussi les commerçants sur cette question≫, a ainsi ajoute El Hadji Bouya Amar. »

