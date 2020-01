Profanation de tombes à Bakhiya: Un tailleur condamné à 1 an de prison ferme

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 12:23

Matar Niang a été reconnu coupable et condamné jeudi à une peine d‘emprisonnement d'un (1) an ferme par le Tribunal de Grande instance de Diourbel pour vol au cimetière Bakhiya de Touba.



Ce jeune tailleur de 20 ans est accusé d’avoir dérobé de l’aluminium qui servait de protection aux monuments funéraires. Devant le juge, le prévenu a nié en bloc les faits, précisant s’être rendu au cimetière « Bakhiya » pour nettoyer le Mausolée d’un chef religieux, pour ensuite se recueillir et solliciter des prières, informe "Source A".



Matar Niang a été arrêté le 10 janvier dernier avec une autre personne. Selon l’accusation, ils ont été surpris en train de voler des grillages en aluminium qui entouraient certaines tombes.



Selon le quotidien « L’Observateur », une centaine de tombes et de mausolées ont même été pillés par les malfaiteurs. Parmi elles, celle où repose la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké.

