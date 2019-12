Professeur Malick Ndiaye : « Ce n’était pas à Macky Sall de désigner les membres du comité de pilotage, le dialogue est piégé » Le professeur Malick Ndiaye rejette d’ores et déjà, toute conclusion qui sortira du dialogue national, initié par le président de la République. Parce que, a-t-il, la méthode adoptée a piégé le dialogue.

« Je n’ai pas confiance en Macky Sall. Il a mis des gens du Pds dans ce dialogue, sans consulter le Pds. Il a également mis des représentants des enseignants sans consulter les enseignants. Je dis que cette méthode des tailleurs de la constitution, a piégé le dialogue », a dit le professeur d’université sur la RFM.

Et de poursuivre, « il a mis des gens qui ne sont pas représentatifs dans leur milieu et leur secteur. Ce n’était pas à Macky Sall de désigner les membres du comité de pilotage du dialogue, mais plutôt le président de ce comité, Famara Ibrahima Sagna ».



