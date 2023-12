[Profil] Moussa Dia, artiste rappeur : Gaynako, le flow du berger Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

Gaynako Rappeur est un artiste original pétri de talents. Très attaché à sa culture, il adopte un style vestimentaire qui souligne son appartenance à l’ethnie peule. Il aborde aussi des thèmes s’inspirant du « poulagou ». De son vrai nom Moussa Dia, Gaynako Rappeur est l’une des révélations du moment de la scène musicale au Fouta. Il […] Gaynako Rappeur est un artiste original pétri de talents. Très attaché à sa culture, il adopte un style vestimentaire qui souligne son appartenance à l’ethnie peule. Il aborde aussi des thèmes s’inspirant du « poulagou ». De son vrai nom Moussa Dia, Gaynako Rappeur est l’une des révélations du moment de la scène musicale au Fouta. Il a su mettre à jour un style musical avec un code vestimentaire qui reflète la culture peule. Né à Sinthiou Mbal, un village situé dans la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam, Moussa Dia a d’abord fréquenté l’école jusqu’à l’obtention de son bac. Une fois son diplôme en poche, il dépose ses bagages à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément au département d’anglais. Au bout de trois ans, il décroche sa licence. Malgré son calendrier chargé, cet étudiant consacre le peu de temps dont il dispose à la musique qui est sa véritable passion. D’ailleurs, entre Moussa Dia et la musique, c’est une très longue histoire. « J’ai commencé à aimer la musique, surtout le rap, depuis mon enfance », raconte-t-il. Quand il était au collège, Gaynako n’hésitait pas à monter sur scène pour faire des prestations. Il était très fan du hip hop américain qu’il écoutait constamment. Des figures comme Chris Brown, Lil Wayne, l’ont beaucoup influencé durant son enfance. C’est en ce sens qu’il justifie son choix de mettre une croix sur ses études et se concentrer exclusivement sur sa musique qu’il considère d’ailleurs comme « une religion » malgré la frustration de ses parents qui préféraient le voir réussir dans les études. « Au début, dit-il, c’était très difficile parce que mes parents souhaitaient que je poursuive mes études, mais ils ont fini par l’accepter ». Gaynako a fait son baptême du feu dans la musique avec la chanson dénommée « Ton téléphone, ton pire ennemi ». Dans ce tube, il met l’accent sur l’aspect négatif des réseaux sociaux. À travers cette chanson, il veut attirer l’attention sur les effets néfastes des technologies de l’information et de la communication. S’en est suivi un autre tube qui parle de l’environnement. C’est une manière pour lui d’éveiller et de sensibiliser les populations sur les conséquences de la déforestation. La sensibilité peule « Koli ne Mbeelimi » est son titre le plus écouté, car ayant plus de 170 000 vues sur YouTube. Fier de ses origines, Gaynako a composé cette chanson pour rendre un hommage à la culture peule, mais également montrer son attachement à celle-ci. Il compte à son actif plus de 10 titres. D’ailleurs, son nom signifiant un berger rappeur renvoie à son origine peule Le jeune artiste a une côte de popularité qui ne cesse de monter. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il a tenu des spectacles un peu partout à travers le Fouta et la sous-région. « Nous avons joué plus de 45 concerts », a informé le rappeur. Sa performance, récente, à Dakar, notamment au Cices, illustre à suffisance son talent d’artiste. Cependant, il convient de souligner que Gaynako Rappeur rencontre des difficultés, surtout financières, dans l’exercice de son métier. « Pour le moment, on se débrouille avec les moyens du bord pour pouvoir produire », indique-t-il. Yéro Guissé, blogueur suit Moussa Dia de très près. « Gaynako Rappeur est un artiste complet qui met en avant l’originalité peule. Ses chansons reflètent parfaitement l’image du Fouta », a-t-il constaté. C’est un jeune pétri de talent, poursuit-il, qui mérite d’être soutenu, accompagné car il a un avenir prometteur. Même son de cloche chez Bocar Ndiaye qui avance que l’artiste a beaucoup de potentiel. Selon lui, il peut faire une bonne carrière musicale s’il est accompagné. Du reste, Gaynako Rappeur ambitionne d’internationaliser sa musique en portant le flambeau de sa culture en bandoulière. Il entend aussi faire des « featurings » avec d’autres artistes internationaux comme Baaba Maal. Par Falel PAM (Correspondant à Matam)



Source : https://lesoleil.sn/profil-moussa-dia-artiste-rapp...

