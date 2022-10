Programme Nekkal et Stratégie nationale: Le Ministre Mamadou Tall en mode Fast Track Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022 à 08:23 | | 0 commentaire(s)| Un état civil moderne, sécurisé et accessible à tous les usagers, c'est l'une des priorités du Chef de l'État, SEM, Macky Sall. Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, entend concrétiser rapidement cette vision du Président de la République. Lors d'une séance de travail avec la Direction de l'état civil et les opérateurs qui exécutent le programme Nekkal, il s'est engagé à appuyer davantage la direction de l'état civil pour une meilleure mise en œuvre du programme Nekkal et de la stratégie nationale.



